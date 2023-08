Italienischer C-130 Hercules abgestürzt

Heute Montag, dem 23. November, ist ein Hercules Transporter der italienischen Luftwaffe beim Flugplatz Pisa abgestürzt, alle Insassen kamen dabei ums Leben.

Die militärische Transportmaschine ist während eines regulären Übungsfluges aus vorerst unbekannten Gründen abgestürzt. Alle fünf Insassen wurden dabei in den Tod gerissen. Die Maschine ist nach Augezeugenberichten während eines Durchstart Verfahrens abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Brand konnte durch die Flughafenfeuerwehr rasch gelöscht werden. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen viermotorigen Militärtransporter, der seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt eingesetzt wird und als sehr zuverlässig gilt. Der italienische Verteidigungsminister sprach den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus und will den Unfall aufklären lassen.