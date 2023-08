Erster US Navy F-35 wird präsentiert

Am 28. Juli 2009 wurde in Fort Worth der erste F-35C Lightning II für die US Navy aus der Montagehalle gerollt und dem geladenen Publikum vorgestellt.

Für die amerikanischen Seestreitkräfte gibt es bei dieser Vorstellung einen grossen Meilenstein zu feiern, handelt es sich doch um ihren ersten Stealth Fighter der fünften Generation. Der F-35C wird nun umfänglichen Bodentests über sich ergehen lassen müssen, bevor er Ende 2009 zu seinem Erstflug abheben kann. Bei dieser F-35C, die unter der Bezeichnung CF-1 geführt wird, handelt es sich um das neunte Testflugzeug. Die F-35A und F-35B Flugzeuge welche beim Testflugprogramm eingesetzt werden haben mittlerweile mehr als 100 Flugstunden absolviert. Die US Navy wird ihren ersten F-35C Verband voraussichtlich 2015 im Testbetrieb haben.