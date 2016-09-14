KLM gibt Augustzahlen bekannt

Im August 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,836 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,3 Prozent auf 10,191 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 9,239 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch hohe 90,7 Prozent.

Im den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 20,178 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.