KLM gibt Maizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Mai 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,902 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,7 Prozent auf 10,227 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um zehn Prozent auf 8,935 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um 2,6 Prozentpunkte auf relativ hohe 87,4 Prozent verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit KLM insgesamt 12,725 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.