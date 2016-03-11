KLM kann im Februar zulegen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Februar 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,079 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,6 Prozent auf 8,136 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,6 Prozent auf 6,864 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf solide 84,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.