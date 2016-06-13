KLM gibt Maizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Mai 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,626 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,2 Prozent auf 9,584 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 8,123 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,8 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.