KLM gibt Aprilzahlen bekannt
17.05.2016 JS
Im April 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,538 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,5 Prozent.
Die Verkehrsleistung wurde um 1,5 Prozent auf 9,050 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,7 Prozent auf 7,876 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf hohe 87,0 Prozent.
KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.