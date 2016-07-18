KLM gibt Junizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juni 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,681 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,1 Prozent auf 9,414 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,3 Prozent auf 8,302 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf hohe 88,2 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2016 konnte KLM 14,441 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.