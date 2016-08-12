KLM gibt Julizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juli 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,900 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,2 Prozent auf 10,186 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,6 Prozent auf 9,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf hohe 90,5 Prozent.

Im den ersten sieben Monaten 2016 konnte KLM 17,341 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.