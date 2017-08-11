KLM gibt Julizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juli 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,087 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,4 Prozent auf 10,431 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,7 Prozent auf 9,564 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf sehr hohe 91,7 Prozent.

Im den ersten sieben Monaten 2017 konnte KLM 18,723 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.