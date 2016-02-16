KLM kann im Januar zulegen

KLM Airbus A330 (Foto: KLM)

Im Januar 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,122 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 8,587 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,8 Prozent auf 7,430 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung schnellte um 3,7 Prozentpunkte auf solide 86,5 Prozent nach oben.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.