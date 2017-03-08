KLM kann im Februar zulegen

KLM Airbus A330 (Foto: KLM)

Im Februar 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,151 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,6 Prozent auf 8,265 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 7,138 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf solide 86,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.