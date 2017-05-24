Chinesischer Z-19E absolviert Erstflug

AVIC Harbin Aircraft Industrial Group Z-19E Jungfernflug

Am 18. Mai 2017 absolvierte der Z-19E Kampfhelikopter der AVIC Harbin Aircraft Industrial Group seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Mit dem Z-19E will AVIC mit dem Z-19 Kampfhelikopter in das Exportgeschäft einsteigen und der Konkurrenz aus den USA und Europa davonfliegen. Der Erstflug erfolgte auf dem AVIC Werksflugplatz in Harbin. Neben Schwebeflügen absolvierte der Kampfhelikopter auch einige Vorbeiflüge.

Der Z-19E ist im Wesentlichen baugleich wie der für China bestimmte Z-19, er wurde jedoch für den Exportmarkt optimiert. Die Z-19E Variante wurde erstmals im September 2015 vorgestellt. Der Z-19 wurde aus dem Z-9 weiterentwickelt, dieser war wiederum ein Abkömmling des französischen AS 365 Dauphin.

Bei dem Z-19 handelt es sich um einen leichten Kampfhelikopter mit einem maximalen Startgewicht von rund 4.500 Kilogramm. Der Hubschrauber steht seit 2011 bei der chinesischen Volksarmee im Einsatz. Man schätzt, dass bereits mehr als 80 Maschinen dieses Typs ausgeliefert wurden. Angetrieben wird der Z-19 von zwei China National South Aviation Industry Co. WZ8C Triebwerken, jedes von ihnen verfügt über eine Leistung von 581 Kilowatt. Die Einsatzgeschwindigkeit soll bei 245 Kilometer pro Stunde liegen. Der Z-19 verfügt über eine Reichweite von rund 700 Kilometern.

Der Z-19E kann an den beiden Stummelflügeln eine breite Palette von gelenkten und ungelenkten Raketen und Bomben mitführen. Außerdem kann auch ein Kanonenbehälter mitgeführt werden. Der Z-19E kann bei Tag und Nacht eingesetzt werden.