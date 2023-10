50 Jahre Alpha Jet

Patrouille de France über der Freiheitsstatue in New York (Foto: Armée de l´Air)

Anlässlich des 50. Jahrestags des Erstflugs des Alpha Jets lädt der Freundeskreis des Dornier Museums gemeinsam mit dem Museum zu einer Vortragsveranstaltung in den Hangar des Dornier Museums.

Vortragsveranstaltung mit dem Freundes- und Förderkreis Dornier Museum am Donnerstag, 26. Oktober 2023. In der Veranstaltung mit dem Titel „50 Jahre Alpha Jet – ein Streifzug durch seine Innovationen“ berichten Zeitzeugen und Mitglieder des damaligen Entwicklungsteams über Ihre Erfahrungen mit und Erinnerungen an das Alpha Jet Programm, um so die Geschichte des Flugzeugs lebendig zu halten. Beginn ist um 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Alpha Jet Frankreich und Deutschland (Foto: Dornier Museum Friedrichshafen)

Vor 50 Jahren, am 26.10.1973, startet der Prototyp 01 des Kampf- und Schulflugzeugs Alpha Jet in Istres, Südfrankreich zu seinem Erstflug. Als deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt beweist er sich schnell durch seine ausgezeichneten Flugeigenschaften, hervorragende Wendigkeit und höchste Zuverlässigkeit. Im Herbst 1977 wird der erste Alpha Jet der Serienfertigung, die französische Trainerversion, fertiggestellt. Der erste deutsche Serien-Alpha Jet wird 1978 an die Luftwaffe übergeben.

Alpha Jet (Foto: Dornier Museum Friedrichshafen)

Der leichte und wendige zweistrahlige Hochdecker erreicht etwa 1000 Kilometer pro Stunde, die maximale Flugdauer liegt bei über drei Stunden. Einsatz findet der Alpha Jet als Trainingsflugzeug für die Pilotenschulung und den Kampfeinsatz. Der deutschen Luftwaffe soll er als Nachfolger für die FIAT G.91 als Luftnah-Unterstützungsflugzeug dienen. Wegen der ästhetischen und aerodynamischen Formgebung gilt das Flugzeug, welches in seiner militärischen Version bei rund einem Dutzend Luftstreitkräfte im Einsatz stand, weltweit als das perfekte Flugzeug. Nach nahezu 20 Jahren zuverlässigem Dienst wurde allerdings Anfang der 90er Jahre der Flugbetrieb der Alpha Jets bei der Deutschen Luftwaffe wegen der Vereinbarung über die Verringerung der konventionellen Streitkräfte in Europa (KSE) eingestellt. Da damals viele Luftwaffen und andere Nutzer weiterhin Interesse an den völlig intakten Maschinen hatten, fliegen noch über 100 deutsche Alpha Jets in einer Vielzahl weiterer Länder, von Portugal und Thailand bis zu den USA, Kanada und England. In Österreich und in der französischen Patrouille de France werden Alpha Jets weiterhin bei Kunstflugstaffeln und Vorführungen genutzt.

Alpha Jet Deutsche Luftwaffe (Foto: Dornier Museum Friedrichshafen)

Die Vortragsveranstaltung findet im Flugzeughangar neben einem dort ausgestellten Exemplar des Alpha Jets sowie einer begleitenden Sonderausstellung statt. Beginn ist um 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit bei einem Imbiss weitere Fragen rund um den Alpha Jet zu erörtern und zu diskutieren.