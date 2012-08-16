Weniger Verkehr bei SkyWest
Bei der Bedarfsfluggesellschaft SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im Juli 2012 um 1,4 Prozentpunkte zurück gegangen.
Die Transportleistung ist von 2,816 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,777 Milliarden Sitzplatzmeilen um 1,4 Prozentpunkte geschrumpft. Die Auslastung kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent, während die Kapazität um 1,5 Prozentpunkte auf 3,328 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juli 5,413 Millionen Passagiere, dies waren zwei Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 33,794 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,4 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt rund 725 Verkehrsflugzeuge für Nebenrouten.