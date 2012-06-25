SkyWest Zahlen stagnieren
25.06.2012 BGRO
Die regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, hat ihre Verkehrszahlen im Mai 2012 ganz leicht um 0,2 Prozent verbessern können.Die Transportleistung stieg von 2,534 Milliarden im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,535 Milliarden Sitzplatzmeilen um 0,2 Prozentpunkte ganz leicht an. Die Auslastung kletterte um einen Prozentpunkt auf 82,4 Prozent, während die Kapazität um 1,3 Prozentpunkte auf 3,075 Sitzplatzmeilen reduziert wurde. Mit den drei Fluggesellschaften flogen im Mai 4,967 Millionen Passagiere, dies waren 1,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.