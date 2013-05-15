SkyWest meldet mehr Passagiere

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat April 2013 5,035 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Plus von 5,8 Prozentpunkten.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 7,5 Prozentpunkte auf 2,632 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um acht Prozentpunkte auf 3,271 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Die Auslastung ging um 0,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent zurück. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,804 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,3 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 725 Verkehrsflugzeuge.