Mehr Verkehr bei SkyWest
13.11.2012 BGRO
Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im Oktober 2012 um 4,6 Prozentpunkte angestiegen.Die Transportleistung ist von 2,490 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,603 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,6 Prozentpunkte angestiegen. Die Auslastung kletterte um 1,5 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent, während die Kapazität um 2,7 Prozentpunkte auf 3,170 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Oktober 5,143 Millionen Passagiere, dies waren 7,6 Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 49,212 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,1 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt rund 725 Verkehrsflugzeuge auf verkehrsschwächeren Nebenrouten.