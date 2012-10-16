Mehr Verkehr bei SkyWest

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im September 2012 um einen Prozentpunkt angestiegen.

Die Transportleistung ist von 2,387 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,410 Milliarden Sitzplatzmeilen um einen Prozentpunkt angestiegen. Die Auslastung kletterte um 0,3 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent, während die Kapazität um 0,6 Prozentpunkte auf 3,006 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im September 4,831 Millionen Passagiere, dies waren 5,3 Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 42,051 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,8 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt rund 725 Verkehrsflugzeuge auf verkehrsschwächeren Nebenrouten.