SkyWest meldet Februarzahlen

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Februar 2013 4,270 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Plus von 2,4 Prozentpunkten.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 1,8 Prozentpunkte auf 2,190 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 1,3 Prozentpunkte auf 2,791 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren wurde. Die Auslastung kletterte um 2,4 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,804 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,3 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten rund 725 Verkehrsflugzeuge auf.