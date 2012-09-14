Mehr Verkehr bei SkyWest
14.09.2012 BGRO
Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im August 2012 um 3,7 Prozentpunkte angestiegen.Die Transportleistung ist von 2,682 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,781 Milliarden Sitzplatzmeilen um 3,7 Prozentpunkte angestiegen. Die Auslastung kletterte um 1,9 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent, während die Kapazität um 1,3 Prozentpunkte auf 3,361 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im August 5,442 Millionen Passagiere, dies waren 6,5 Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 39,236 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,7 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt rund 725 Verkehrsflugzeuge auf verkehrsschwächeren Nebenrouten.