SkyWest kann im November zulegen

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im November 2012 um 4,8 Prozentpunkte angestiegen.

Die Transportleistung ist von 2,335 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,446 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,8 Prozentpunkte angestiegen. Die Auslastung kletterte um 0,7 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent, während die Kapazität um 3,8 Prozentpunkte auf 3,018 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im November 4,807 Millionen Passagiere, dies waren 8,0 Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 54,019 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,3 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt rund 725 Verkehrsflugzeuge auf verkehrsschwächeren Nebenrouten.