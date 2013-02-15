SkyWest meldet soliden Januar

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Januar 2013 4,496 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Plus von 6,7 Prozentpunkten.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 4,8 Prozentpunkte auf 2,318 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um zwei Prozentpunkte auf 3,036 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht ausgebaut wurde. Die Auslastung kletterte um 2,1 Prozentpunkte auf 76,4 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,804 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,3 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten rund 725 Verkehrsflugzeuge auf.