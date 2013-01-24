SkyWest meldet soliden Dezember

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Dezember 2012 4,784 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Plus von 5,1 Prozentpunkten.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 1,6 Prozentpunkte auf 2,442 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert, während die Kapazität um 3,8 Prozentpunkte auf 3,046 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht abgebaut wurde. Die Auslastung kletterte um 1,6 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,804 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,3 Prozentpunkten. SkyWest Holdings betreibt verkehrsschwächeren Nebenrouten rund 725 Verkehrsflugzeuge auf.