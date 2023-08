Überholung an Tu-142ME abgeschlossen

Beriev hat am 5. Dezember 2011 bekannt gegeben, dass der letzte von acht indischen Tu-142ME Bear Langstrecken Seeaufklärer und U-Boot Jäger überholt worden ist.

Nach dieser Überholung und Nachrüstung kann Indien ihre Bear Seeaufklärer und U-Boot Jagdflugzeuge noch mindestens bis 2020 im Einsatz halten. Die acht Maschinen wurden im Beriev Werk von Taganrog sorgfältig überholt und teilweise mit moderneren Systemen nachgerüstet. Die Tu-142ME ist ein abgewandelte Tu-95 Bear und wurde durch Indien in den 1980er Jahren beschafft. Die Navy will ihre Tu-142ME in Zukunft mit dem modernen Boeing P-8I einer Variante der P-8A Poseidon ablösen.