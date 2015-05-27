Ungarischer Gripen macht Bruchlandung

Gripen Bruchlandung ?áslav (Foto: AviaPress)

Während der Übung Lion Effort ist auf dem tschechischen Luftwaffenstützpunkt C áslav ein ungarischer Saab JAS-39D Gripen nach der Landung über das Pistenende hinaus gerast, die Maschine ging dabei zu Bruch.

Der Unfall ereignete sich am 19. Mai während der länderübergreifenden Luftwaffenübung Lion Effort. Neben ungarischen Gripen nahmen auch Gripen aus Tschechien und Schweden teil. Ungarn betreibt vierzehn von Schweden angemietete Gripen Kampfjets, zwei Doppelsitzer und zwölf Einsitzer. Der Gripen Doppelsitzer ist nach der Landung auf dem tschechischen Luftwaffenstützpunkt Cáslav aus noch unbekannten Gründen übers Pistenende hinaus gerast, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten und blieben dabei unverletzt.

Die Absturzursache ist Gegenstand einer Untersuchung. Bei dem Doppelsitzer handelte es sich um die modernste Gripen Variante mit dem neusten Softwareupgrade.