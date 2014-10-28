Brasilien finalisiert Gripen Vertrag

Brasilien und Saab wurden sich bei den Gripen Vertragsmodalitäten einig, die Luftwaffe Brasiliens erhält somit sechsunddreißig Saab Gripen NG Kampfflugzeuge.

Der Kaufvertrag mit einem Wert über 5,8 Milliarden US Dollar konnte am 27. Oktober 2014 unterzeichnet werden. Die modernsten Gripen Kampfjets werden zwischen 2019 und 2024 an Brasilien ausgeliefert. Brasilien hat am 18. Dezember 2013 die Kaufabsichtserklärung für 36 Gripen Kampfjets bekanntgegeben, der Gripen konnte sich gegen den Rafale von Dassault und die Super Hornet von Boeing durchsetzen. Der neu unterzeichnete Kaufvertrag stärkt die industrielle Bindung zwischen Saab und der brasilianischen Flugzeugindustrie, mit Brasilien hat Saab einen verlässlichen ersten Exportkunden für den Gripen der neusten Generation gefunden.