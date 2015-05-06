Rafale feuert erste Meteor gegen Flugziel

Rafale fires Meteor (Foto: DGA)

Am 28. April 2015 feuerte ein Rafale Kampfjet den ersten gelenkten Meteor Flugkörper gegen ein Flugziel ab. Der Testschuss fand über dem Schiessgelände von Biscarosse in der Nähe von Bordeaux statt.

Nach der erfolgreichen Integration des RBE2 AESA Radar hat Dassault im Herbst 2012 mit ersten Testabwürfen des weitreichenden Meteor Flugkörpers begonnen. Nun konnte Dassault zusammen mit dem französischen Verteidigungsministerium und dem Lenkwaffenhersteller MBDA bei der Integration der Meteor Lenkwaffe einen weiteren Erfolg vermelden. Die Meteor Lenkwaffe sollen an den Rafale Kampfjets ab 2018 eingeführt werden.

Bei dem Meteor Flugkörper handelt es sich um eine radargelenkte Luft-Luft-Rakete mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Die Lenkwaffe wurde durch die europäische Waffenschmiede MBDA auf die Bedürfnisse von Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien und Schweden entwickelt und gilt als alternative zur bewährten AMRAAM des amerikanischen Herstellers Raytheon.