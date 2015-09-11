Brasilien finalisiert Gripen Auftrag

Gripen NG (Foto: Saab)

Der schwedische Flugzeugproduzent konnte nach gut zwanzig Monaten den Auftrag für 36 Gripen NG Kampfjets für Brasilien ins Trockene bringen.

Lange musste über den Preis und die technologischen Transferleistungen verhandelt werden, doch nun hat Saab den 4,68 Milliarden US Dollar Auftrag im Trockenen. Saab hat am 9. September bekannt gegeben, dass diese Bestellung nun ins Auftragsbuch aufgenommen wurde. Die Gripen NG sollen von 2019 bis 2024 geliefert werden, über weitere Modalitäten bei der Endfertigung des Gripen NG für Brasilien hat Saab nicht weiter informiert.

Saab Gripen