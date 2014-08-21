Thailand verlegt Gripen nach Australien

Die thailändische Luftwaffe hat zum ersten Mal sechs ihrer Gripen Kampfjets an eine Übung nach Australien verlegt.

Zu der diesjährigen Pitch Black Übung hat Thailand zwei Doppelsitzer Gripen D und vier Einsitzer Gripen C entsendet. Die sechs Kampfjets wurden von dem Luftwaffenstützpunkt Surat Tani über zwei Zwischenlandungen nach Australien überflogen. In Singapur legten die Besatzungen eine Übernachtung ein und in Bali wurde lediglich nachgetankt, bevor man nach Darwin weiterflog. Thailand nimmt seit 2004 regelmäßig an den Pitch Black Übungen teil, in früheren Jahren entsendet man F-16 Jets nach Darwin.