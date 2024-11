easyJet präsentiert solides Jahresresultat

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der britische Airlinekonzern EasyJet hat im per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr rund 90 Millionen Passagiere befördert und finanziell wie erwartet deutlich zugelegt.

Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf gut 9,3 Milliarden britische Pfund (10,35 Milliarden Franken), wie die Airline heute mitteilte. Mit 610 Millionen Pfund (689 Millionen Franken) Gewinn vor Steuern hat EasyJet 34 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Die Ergebnisse der Schweizer Tochter EasyJet Switzerland werden nicht ausgewiesen. Da sie 30 der insgesamt 350 Flugzeuge des Konzerns betreibt, dürfte der Umsatz von EasyJet Switzerland etwa eine Milliarde Franken betragen.

Wie immer ist die Medienmitteilung von EasyJet zu ihren Finanzzahlen nicht einfach zu verstehen. So wird der Umsatz nicht explizit ausgewiesen, sondern nur der Gewinn und viele Prozentzahlen, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern. Wir versuchen hier die wichtigsten Kennzahlen wiederzugeben: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf gut 9,3 Milliarden britische Pfund (10,35 Milliarden Franken), der Gewinn um 34 Prozent auf 610 Millionen Pfund (689 Millionen Franken). Mehr Zahlen findet man in der angehängten Investor-Präsentation.

Die Fluggesellschaft konnte die Verluste im Winter durch eine Kombination aus Produktivitäts- und Auslastungssteigerungen um 40 Millionen Pfund senken. Im Laufe des Jahres wurden 16 neue Flugzeuge der A320neo-Familie ausgeliefert, wodurch die durchschnittliche Zahl der Sitzplätze von 179 auf 181 stieg und Kosteneinsparungen von etwa 25 Millionen Pfund erzielt wurden. EasyJet Holidays erzielte einen Gewinn vor Steuern von 190 Millionen Pfund, was auf einen Anstieg der Kundenzahlen um 36 Prozent zurückzuführen ist. Insgesamt habe dies zu einer Kapitalrendite von 16 Prozent im Geschäftsjahr 2024 geführt – eine deutliche Verbesserung gegenüber den 13 Prozent im Geschäftsjahr 2023, hält Easy Jet weiter fest. Diese Ergebnisse stellten einen positiven Impuls für ihr Ziel dar, nachhaltig einen Vorsteuergewinn von über einer Milliarde Pfund zu erwirtschaften, heisst es weiter.

Der Vorstand empfiehlt eine ordentliche Dividende von 12,1 Pence pro Aktie (2023: 4,5 Pence), was einem Betrag von 92 Millionen Pfund (2023: 34 Millionen Pfund) entspricht, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung. Diese wird am 21. März 2025 an diejenigen Aktionäre ausgezahlt, die bei Geschäftsschluss am 21. Februar 2025 im Register eingetragen sind. Dies entspricht 20 Prozent des Nettogewinns nach Steuern. Der Vorstand sei bestrebt, durch diese ordentliche Dividende regelmässige Renditen für die Aktionäre zu erzielen, so EasyJet weiter.

SkyNews