Mit SkyWest flogen mehr Passagiere

Die regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, hat ihre Verkehrsleistung im Juni 2012 um 1,7 Prozentpunkte verbessern können.

Die Transportleistung stieg von 2,661 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,706 Milliarden Sitzplatzmeilen um 1,7 Prozentpunkte an. Die Auslastung kletterte um 1,1 Prozentpunkt auf 83,5 Prozent, während die Kapazität um 0,4 Prozentpunkte auf 3,241 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juni 5,290 Millionen Passagiere, dies waren 4,5 Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr flogen mit den Airlines von SkyWest 28,380 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,9 Prozentpunkten.