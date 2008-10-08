Zwischenfall auf A330 bei Qantas

Ein Airbus A330 von Qantas Airlines kam wohl in heftigste Turbulenzen und musste aus Sicherheitsgründen in Learmonth Notlanden.

Ein Airbus A330 von Qantas Airlines kam wohl in heftigste Turbulenzen und musste aus Sicherheitsgründen in Learmonth Zwischenlanden.

Der Flug von Singapore nach Perth endete mit verletzten, auf einem Flughafen der 1200 km nördlich von Perth liegt. Der Airbus A330-300 war mit 303 Fluggästen und zehn Besatzungsmitgliedern besetzt. Laut Angaben von Qantas wurden bei dem Zwischenfall, der sich auf einer Reiseflughöhe von 37.000 Fuss ereignet, 14 Insassen schwer verletzt, 30 weitere Leute mussten im Spital behandelt werden und 30 Leute mussten mit leichteren Verletzungen verarztet werden. Der überwiegende Teil der Passagiere und Besatzungsmitglieder kam mit dem Schrecken davon. Qantas konnte noch keinen Grund für den Zwischenfall angeben, er wird nun durch die australische Luftaufsichtbehörde untersucht.