Focke Wulf Fw 62

Focke Wulf Fw 62, Herstellerland: Deutschland Die Focke Wulf Fw 62 war als katapultfähiges See-Mehrzweckflugzeug entwickelt worden. Spannweite: 12,35 m, Länge: 11,15 m, Maximales Abfluggwicht: 2.840 kg

1936 erhielt Focke Wulf zusammen mit Arado vom Reichsluftfahrtsministerium (RLM) den Auftrag, ein katapultfähiges See-Mehrzweckflugzeug zu entwickeln. Bei Arado entstand die Ar 196 während Focke Wulf die Fw 62 entwickelte. Unter der Leitung von Obering. Arbeitlang entschied man sich für einen robusten zweistieligen Doppeldecker in Gemischtbauweise. Das Höhenleitwerk war hochgelegt und trudelsicher vor der Seitenflosse angebracht. Zum Rumpf hin war es abgestrebt. Als Antrieb war der BMW 132 K vorgeschrieben. Die Maschine war zweisitzig ausgelegt, wobei die Sitze hinter einander lagen und offen waren. Als die konservativere Konstruktion war die Fw 62 dazu bestimmt, nur wenn die Arado Ar 196 aus irgendwelchen Gründen versagen sollte, als Reserve in Serie zu gehen. Um aber die Flugeigenschaften testen zu können, erhielt Focke Wulf einen Auftrag über vier Maschinen, von denen zwei, nämlich die V1 und V2 mit Zweischwimmerwerk, die V3 und V4 mit Zentralschwimmer und kleinen Stützschwimmern unter den unteren Tragflächen gebaut wurden. Neu war an der Fw 62 die Schwimmerfederung, die harten Stöße durch die Wellen bei Start und Landung dämpfen sollte. Nachdem sich die Ar 196 glänzend bewährt hatte, wurde 1939 die Entwicklung gestoppt und die vier Maschinen der Flugzeugführerschule (See) 3 in Stettin zu- geteilt.

Technische Daten: Focke Wulf Fw 62

Verwendung: See-Mehrzweckflugzeug, Seeaufklärer, Bordflugzeug

Baujahr: 1937

Besatzung: 2 Mann

Triebwerk: ein luftgekühlter 9 Zylinder Sternmotor BMW 132 K mit feststehendem Zweiblatt-Holzpropeller

Startleistung: 880 PS (656 kW)

Dauerleistung: 800 PS (596 kW) in 4.000 m

Spannweite : 12,35 m Länge: 11,15 m größte Höhe: 4,30 m Propellerdurchmesser: 3,20 m Propellerfläche: 8,0 m² Spurweite: 2,90 m Schwimmerlänge: 7,72 m Flügelfläche: 36,10 m² V-Form: +2° Staffelung: 0,80 m Flügelstreckung: 4,2 Leermasse: 1.877 kg Startmasse normal: 2.750 kg Startmasse maximal: 2.840 kg Tankinhalt: 750 Liter Flächenbelastung: 78,7 kg/m² Leistungsbelastung: 3,22 kg/PS (4,32 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 245 km/h Höchstgeschwindigkeit in 1.500 m: 280 km/h Reisegeschwindigkeit in 2.000 m: 240 km/h Landegeschwindigkeit: 90 km/h Gipfelhöhe: 6.200 m Steigleistung: 6,9 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 2,6 min Steigzeit auf 3.000 m: 9,0 min Steigzeit auf 5.000 m: 15,2 min Reichweite normal: 750 km Reichweite maximal: 820 km Flugdauer: 3,5 h

Bewaffnung: ein 7,9 mm Maschinengewehr MG 15 und ein 7,9 mm Maschinengewehr MG 17

Bombenlast: geplant 300 kg oder ein Torpedo