Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz

Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz, Herstellerland: Deutschland Die Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz wurde als Kunstschulflugzeug gebaut worden und nach der Fw 90 das meistgebaute Flugzeug Ende des zweiten Weltkrieges. Spannweite: 9,00 m, Länge: 7,30 m, Maximales Abfluggewicht: 870 kg

1932 begann man bei Focke Wulf mit der Entwicklung der Fw44 als Schulmaschine für die deutsche Verkehrsfliegerschule. Die Fw 44 war ein einstieliger Doppeldecker in Gemischtbauweise. Der Rumpf bestand aus einer mit Stoff bespannten Stahlrohrkonstruktion, während die Tragflächen und das Leitwerk als Holzkonstruktionen mit Stoffbespannung (Oberseite) und Sperrholzbeplankung (Unterseite) ausgeführt waren. Das Fahrwerk war ein festes, robustes Heckradfahrwerk. Der Erstflug fand am 05.September 1932 statt und offenbarte eine ganze Reihe unangenehmer Flugeigenschaften. Es war dann die erste Aufgabe des neuen Chefkonstrukteurs Kurt Tank, der Maschine ihre Kinderkrankheiten zu nehmen und sie in eine gutmütige und leistungsfähige Schulmaschine zu verwandeln. Später erwies sich die Fw 44 als ideales Schulflugzeug für Anfänger, für Könner war sie ein hervorragendes Kunstflugflugzeug. Neben Exportaufträgen aus Bolivien, Chile, China, der Tschechoslowakei, Finnland, Rumänien, der Schweiz und der Türkei wurde die Maschine in Argentinien, Brasilien, Österreich, Bulgarien und Schweden in Lizenz gebaut. Am Ende des zweiten Weltkrieges war die Fw 44 nach der Fw 190 das meistgebaute Focke-Wulf Flugzeug. Die gebaute Gesamtstückzahl lässt sich nicht ermitteln, es müssen aber etwa 10.000 Maschinen gewesen sein, von denen heute noch eine Handvoll, liebvoll gepflegt, Stars auf jeder Flugschau sind.

Technische Daten: Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz

Verwendung: Anfänger- und Kunstflugschulflugzeug

Baujahr: 1932 - 1944

Besatzung: 2 Mann

Triebwerk: Fw 44A ,C ,D,F,J

1x Bramo (Siemens) luftgekühlter 7-Zylinder-Sternmotor Sh 14A

Startleistung: 150 PS (112 kW)

Dauerleistung: 128 PS (95 kW) in 3.000 m

Triebwerk: Fw 44B 1x luftgekühlter 8-Zylinder-Reihenmotor Argus As 8

Startleistung: 135 PS (100 kW)

Dauerleistung: 110 PS (82 kW) in 3000 m