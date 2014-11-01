Focke Wulf Ente

Die Focke Wulf Ente war eine der fortschrittlichsten Konstruktionen.

Die Firma Focke-Wulf Flugzeugbau wurde 1924 in Bremen von Heinrich Focke, Georg Wulf und Dr. Werner Naumann ins Leben gerufen. Zusammen mit Wulf konstruierte Focke 1921 sein erstes amtlich zugelassenes Flugzeug: die A7. Schon 1908 experimentierte Focke mit einem nicht flugfähigen Apparat, der in Entenbauweise konstruiert war. 1925 gelang es Heinrich Focke, der deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt sein Projekt F-19 Ente schmackhaft zu machen. Am 2. September 1927 hob die erste Ente zu ihrem Jungfernflug ab. Nach vierzehn weiteren Testflügen stürzte am 29. September Mitinhaber Georg Wulf mit diesem Prototyp zu Tode. Trotz dieses tragischen Unfalls baute das Werk ein zweites Testflugzeug, das bis 1939 als Versuchsexemplar diente und viele wichtige Daten für die ungewöhnliche Konfiguration lieferte. Der Rumpf dieser F19a war in Stahlrohr-Bauweise gefertigt, während die Tragfläche und das vorne angeordnete Höhenleitwerk aus Holz hergestellt waren. Zu bemerken ist, dass die Focke-Wulf F19a das erste zugelassene Entenflugzeug für den Transport von Passagieren war.

Technische Daten Focke-Wulf F19a Ente Hersteller: Focke-Wulf in Bremen Verwendung: Versuchsflugzeug für die Enten-Konfiguration Antrieb: zwei Siebenzylinder Sternmotoren, Siemens-Halske Startleistung: 110 PS (81 kW)