Zürich präsentiert Augustzahlen

Emirates Airbus A380 Landung in Zürich (Foto: Emirates Airlines)

Im August 2022 sind 2'470’106 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 55% verglichen mit dem Vorjahresaugust.

Vergleicht man die Augustzahlen 2022 mit dem August 2019 vor der Korona Krise, dann liegen die Passagierzahlen im vergangenen Berichtsmonat bei 79%.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im August 2022 bei 1'717’484. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30% was 746’102 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 32% auf 21’404 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 81% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 135 Fluggästen 6% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozentpunkte auf 83% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 30’972 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 1% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit August 2019 wurde 13% weniger Fracht abgewickelt.

Flughafen Zürich