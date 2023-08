Yak-42 wurden mit Flugverbot belegt

Nach einem Absturz einer Yak-42 in Yaroslavl am 7. September 2011 wurden die Maschinen durch Russlands Transportministerium mit einem Flugverbot belegt.

Die Behörde verlangt Vorsorgechecks an den russischen Maschinen, da nach wie vor unklar ist, warum das Unglücksflugzeug nach dem Start nur zögerlich gestiegen ist und abstürzte. Die Sicherheitsüberprüfungen fokussieren auf die Treibstoffzuführung und die drei Lotarev D-36 Triebwerke. In Russland fliegen noch sechzehn Luftbetriebsunternehmen mit den veralteten Yak-42 Jets, rund 57 Maschinen dieses Typs befinden sich noch im Einsatz. Laut Angaben der Aufsichtsbehörde wurden nach ersten Überprüfungen bereits Fehler entdeckt, von sechs überprüften Yak-42 müssen drei weiter am Boden bleiben.