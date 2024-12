Weihnachtsreisezeit am Flughafen Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Zwischen dem 20. Dezember 2024 und dem 6. Januar 2025 erwartet der Airport Weeze rund 71.500 Reisende, die mit über 200 Abflügen in den Urlaub starten werden oder um Freunde und Familien zu besuchen.

Die Zahl der Reisenden gleicht derjenigen im Vorjahreszeitraum. Ein geändertes Bild zeigt sich jedoch bei den Top-Destinationen.

Beliebteste Reiseziele ab dem Airport Weeze im Winter 2024/25:

1. Girona (GRO) – 17 Abflüge

2. Málaga (AGP) – 16 Abflüge

3. Edinburgh (EDI) – 15 Abflüge

4. Zagreb (ZAG) – 14 Abflüge

5. Bari (BRI) – 11 Abflüge

6. Thessaloniki (SKG) – 10 Abflüge

7. Alicante (ALC), Kopenhagen (CPH), Nador (NDR) und Teneriffa Süd (TFS) – jeweils 9 Abflüge

Im Vorjahr lagen Edinburgh, Fès und Palma de Mallorca mit je 14 Abflügen auf den Spitzenplätzen, gefolgt von Bari und Málaga mit je 12 Abflügen.

„Fès ist nicht mehr unter den beliebtesten Zielen vertreten.“, so Tom Kurzweg, Sprecher der Flughafen Niederrhein GmbH.

Im vergangenen Jahr war der Reiseanlass noch von Familienbesuchen geprägt – eine direkte Folge der Pandemie, während derer keine Reisen möglich waren. „Dieser Effekt scheint zu verblassen, es sind nun wieder mehr Ferienreisende, die wir an unserem Airport begrüßen“, sagt Tom Kurzweg, „das zeigt sich auch am Bedienbild. Urlaubsziele werden nun wieder deutlich häufiger bedient, mit Ausnahme von Mallorca. Die deutlichen Preissteigerungen auf Mallorca machen sich hier am Airport direkt bemerkbar.“

Der Airport ist auf das Wintergeschäft gut vorbereitet, empfiehlt seinen Gästen dennoch 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu sein, damit die Ferien stressfrei beginnen können.

Flughafen Weeze