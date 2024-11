Turkish präsentiert drittes Quartal

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines konnte im dritten Quartal 2024 bei einem Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar einen soliden Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

Trotz anhaltender weltweiter geopolitischer Spannungen, Engpässen in der Flugzeugproduktion und Triebwerksproblemen konnte Turkish Airlines dank ihrer Agilität und ihres umfangreichen Streckennetzes ihr Wachstum ununterbrochen fortsetzen und die Passagierkapazität im dritten Quartal 2024 um 5,4 Prozent steigern.

Im Zeitraum Juli bis September 2024 stiegen die Gesamteinnahmen von Turkish Airlines im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent auf 6,6 Mrd. US-Dollar. Die Passagiereinnahmen, die 84 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachten, stiegen auf 5,6 Mrd. US-Dollar, angetrieben durch den starken Beitrag der Region Fernost. Gleichzeitig stiegen die Frachteinnahmen der Airline im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf 911 Millionen US-Dollar. Turkish Cargo steigerte die Menge der beförderten Fracht um 16,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und wurde im September mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent zum drittgrößten Luftfrachtunternehmen der Welt. Dies geht aus den Daten der International Air Transport Association (IATA) hervor.

Aufgrund des Wettbewerbsdrucks im Passagiergeschäft sowie der negativen Auswirkungen der globalen Inflation und der Triebwerksprobleme wurde im dritten Quartal 2024 ein Gewinn aus dem Hauptgeschäft von 1,3 Milliarden US-Dollar erzielt. Der EBITDAR von Turkish Airlines belief sich auf 2,3 Mrd. US-Dollar und die EBITDAR-Marge lag mit 35,2 Prozent sowohl über dem historischen Durchschnitt als auch über dem der Mitbewerber. Die Finanzerträge, die durch das effektive und dynamische Portfoliomanagement der Fluggesellschaft erzielt wurden, spielten ebenfalls eine wichtige Rolle bei dem Nettogewinn.

Mit dem Ziel, ihre Flotte bis 2033 auf 800 Flugzeuge zu erweitern, hat Turkish Airlines in den ersten neun Monaten des Jahres trotz Engpässen in der Flugzeugproduktion die Zahl ihrer Flugzeuge um 9 Prozent auf 467 erhöht. Im Rahmen ihrer Diversifizierungsstrategie zur Minimierung von Finanzierungskosten und Währungsrisiken bei gleichzeitigem Flottenwachstum hat Turkish Airlines im dritten Quartal als erste Fluggesellschaft außerhalb Chinas drei Airbus A350 in chinesischen Yuan finanziert.

Darüber hinaus sicherte sich Turkish Airlines zum ersten Mal ein nachhaltiges Darlehen für zwei treibstoffeffiziente A321-Neo-Flugzeuge und markierte damit ihren Einstieg in die nachhaltige Finanzierung. Für ihre innovativen Finanzierungsstrukturen erhielt die Fluggesellschaft drei verschiedene Finanzierungsauszeichnungen von Airline Economics.

Turkish Airlines