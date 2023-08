Thai mit weniger Verlust als erwartet

Thai Airways konnte das zweite Quartal mit einem etwas kleineren Verlust abschliessen als erwartet worden war.

Die Airline war aufgrund der hohen Treibstoffkosten und der Wertverminderung vor allem des Dollars in die roten Zahlen geraten. Der Nettoverlust belief sich auf US$ 275 Millionen, so Thai in einem Statement, im letzten Jahr betrug er für dieselbe Periode US$ 12,86 Millionen. Analisten erwarten dennoch eine Verbesserung im 3. Quartal.