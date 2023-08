Thai bleibt bei 70%

Thai Airways gab bekannt, dass sie ihre Treibstoff-Hedging Verträge wohl bei rund 70 Prozent des diesjährigen Bedarfs behalten werde.

So hatte die Airline es auch in den letzten drei Monaten gehalten. Bei den aktuell unberechenbaren Treibstoffpreisen sei dies ein angemessenes Level, sagte Präsident Piyasvasti Amranand gegenüber Reportern. Der Preis für Rohöl war Ende Woche zum dritten Mal in Folge auf über US$80 pro Barrel angestiegen. Im vergangenen Jahr hatte Thai Airways nur 30 Prozent ihres Bedarfs vertraglich gesichert, zu Beginn waren es sogar nur 7 Prozent gewesen. Der Treibstoffaufwand macht rund 34 Prozent der Gesamtkosten der Airline aus.