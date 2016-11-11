Southwest Airlines meldet Oktoberzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Oktober 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,014 Millionen Passagieren 3,9 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresoktober.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Oktober um 5,4 Prozent auf 12,227 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 5,2 Prozent auf 10,477 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 85,7 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 125,975 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.