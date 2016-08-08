Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juni 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,624 Millionen Fluggästen 5,4 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 5,4 Prozent auf 13,150 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 6,8 Prozent auf 11,490 Milliarden Sitzplatzmeilen ebenfalls gestiegen. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent verbessert.

In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 74,108 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.