Southwest meldet Julizahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juli 2017 konnte Southwest Airlines 14,651 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 7,5 Prozent.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli um 5,5 Prozent auf 14,161 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um sechs Prozent auf 12,362 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf hohe 87,3 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 91,032 Millionen Passagiere, was einem Plus von 4,5 Prozent entspricht.