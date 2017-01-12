Mit Southwest flogen mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Dezember 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,845 Millionen Fluggästen 3,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Dezember um 4,8 Prozent auf 12,646 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresdezember um 4,2 Prozent auf 10,445 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Southwest Airlines 151,740 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.