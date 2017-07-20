Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Juni 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 14,270 Millionen Fluggästen 4,7 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 3,8 Prozent auf 13,644 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 3,7 Prozent auf 11,920 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung blieb mit 87,4 Prozent unverändert.

Im zweiten Quartal 2017 konnte Southwest insgesamt 41,437 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.

In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 77,015 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.