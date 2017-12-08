Southwest meldet soliden November

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im November 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,583 Millionen Fluggästen 5,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit größte Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November um 2,5 Prozent auf 12,578 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Verglichen mit dem Vorjahresnovember hat sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 10,797 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 144,333 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 3,9 Prozent entspricht.