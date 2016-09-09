Southwest meldet Augustzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im August 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,920 Millionen Fluggästen 2,5 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im August um 4,6 Prozent auf 12,665 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 3,6 Prozent auf 10,712 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 100,657 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 4,9 Prozent entspricht.