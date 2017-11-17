Southwest Airlines meldet Oktoberzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Oktober 2017 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,502 Millionen Passagieren 3,7 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresoktober.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Oktober um 1,7 Prozent auf 12,441 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,9 Prozent auf 10,679 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 130,750 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.